Ayrıntılar geliyor...
Buca'da bir lisede 15 öğrenci zehirlendi!
17.04.2018 - 15:26 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Buca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle tatilinde okul dışında katık döner diye bir dükkandan aldıkları dönerden gıda zehirlenmesi yaşamışlardır. İdare durumu fark eder etmez, ambulans çağırmış, öğrencilere gerekli müdahaleler yapılmış, 15 öğrenci hastaneye nakledilmiştir.
Etiketler : Buca,lise,
556411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER