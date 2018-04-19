Antalya-Isparta karayolu Karaöz mevkiinde öğrenci servisi kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.
Antalya'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var...
19.04.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya-Isparta karayolu Karaöz mevkiinde öğrenci servisi kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.
Etiketler : antalya,öğrenci,trafik kazası,
556697 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556697.aspx
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