Erzurum'da korkutan deprem. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11. 18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy’ün de 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İspir’in köylerinde hissedildi.
Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22.04.2018 - 12:23 | Son Güncelleme: 22.04.2018 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un İspir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Erzurum,
557178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/557178.aspx
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