Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.
Ankara'da bir sürücü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
15.05.2018 - 16:58 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da bir kadın sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Etiketler : ankara,
560107 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/560107.aspx
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