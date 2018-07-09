İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.
Kurban bayramında ulaşıma yüzde 50 indirim
09.07.2018 - 15:59 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.
Etiketler : kurban bayramı,toplu ulaşım,indirim,
570850 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570850.aspx
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