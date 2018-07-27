Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezegenimizin tek uydusu Ay, Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. Peki İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması olması beklenen tutulma ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay Tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den görülecek mi? 21. yüzyılın en uzun tutulması olan Kanlı Ay Tutulması hangi saatler arasında izlenebilecek? İşte detaylar..

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın doğusundan gözlenebilecek Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması, bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması olacak ve 1 saat 43 dakika devam edecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den kısmen izlenebilecek.

Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.