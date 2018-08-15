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TSK Münbiç'de 30. devriye faaliyetini gerçekleştirdi
15.08.2018 - 15:21 | Son Güncelleme: 15.08.2018 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 15 Ağustos 2018 tarihinde 30’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
Etiketler : tsk,münbiç,devriye,
576320 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/576320.aspx
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