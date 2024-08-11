‘200 günlük’ imtihan!

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen haftayı, %5,40 gerileyerek 9.907’den tamamladı. İki ay sonra 10.000’in altında kapanış gerçekleşti. Japonya’da faiz artışının ve ABD’de faiz indirimi tartışmalarının, küresel piyasalara nasıl yansıdığını gördük. İçerideki hava da buradan etkilendi. Endeks, geçen ay gördüğü 11.252 zirvesinin yaklaşık %12 gerisine düştü.

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Aslında BİST100; 18 Temmuz-2 Ağustos arasında, yani geçen hafta bu olaylar yaşanmadan önce zaten %7,5 gerilemişti. Bazı gelişmeler daha net ipuçları veriyor. Şöyle ki;

-TCMB’nin enflasyon raporunun ardından, sıkı para politikasının daha uzun sürebileceği ve faiz indiriminin zamana yayılan şekilde gerçekleşebileceği izlenimi arttı.

-Faiz ortamı, şirketlere finansman maliyetinde artış ve hasılatta düşüş olarak yansıyabiliyor. Yatırımcılar için ‘risksiz getiri’ vadederek, hisse senetlerine rakip olabiliyor.

-Sanayi üretiminde gerileme ve dünyada resesyon endişeleri sebebiyle emtialardaki düşüşün etkileri takip ediliyor. Geçen hafta otomotiv, demir-çelik, beyaz eşya gibi sektörleri barındıran “Metal Ana” ve “Metal Eşya” endekslerinde düşüş %7’yi geçti.

-Hızlı yükselmiş “Bankacılık” ve “Sigorta” gibi likit sektörler de geçen hafta %11’in üzerinde geriledi.

-Jeopolitik riskler de endekste baskı unsuru… Yabancı çıkışı sürüyor. Geçen haftadan önceki iki haftada yaklaşık 300 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

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Endeks döviz bazında 295,60 dolara geldi. Önemli bir destek olan 200 günlük ortalama 293,70 dolarda. 2024 boyunca 200 günlük ortalama korundu. Tekrar bu imtihan veriliyor. TL bazında kabaca 9.700-9.850 bandı diyelim. Öncelikle bu destek bandının korunması önemli. Uzun vadeli, sabırlı ve değer yatırımcısı için de fırsatlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.