Neler oluyor?

Bugün “geçen hafta ne oldu” tablomuz epey dolu. ABD’de imalat ve istihdamdaki yavaşlama, beklentilerden hızlı gerçekleşiyor. Eylülde FED’in 0,50 puan faiz indirimine gidebileceği fiyatlanmaya başladı. Bu yıl 2 olan indirim beklentileri 3’e yükseldi. Citigroup’un, 2025 ortasına kadar, FED’in faizi 3,00-3,25 bandına çekebileceğini öngörmesi dikkatlerden kaçmıyor. Geçen hafta ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,38’den %3,87’ye geriledi. Çin ekonomisinden de zayıf sinyaller geliyor ve petrolün (Brent) varil fiyatı 77 doların altına sarkarak, yılın en düşüğüne yaklaşıyor. Küresel borsalarda önemli değer kayıpları kaydediliyor.

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Tablo, küresel ekonomide “durağanlaşma” endişelerini yansıtıyor. Orta Doğu’da risk çemberine yakın Türkiye de bu tablodan ayrışmadı. CDS risk priminin 250’li seviyelerden 290’a yaklaşması, imalat sektörü başta olmak üzere sıkı para politikasının içeride de etkilerinin hissedilmeye başlanması, hızlı yükselmiş hisse fiyatları ve beklentileri karşılamayan bilançolar borsayı “kısa vadede” frenledi.

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Ancak… Rezerv para birimlerinde faiz indirimleri ve düşen petrol fiyatı Türkiye için olumlu. Temmuz enflasyonu yüksek bekleniyor. Ağustosla beraber aylık TÜFE %2 seviyelerine yakınlaşırsa, içeride de faiz indirimi masaya gelebilir. 6 Eylül’de Fitch’ten not artışı öngörülüyor. Bunlar da toz bulutları arasındaki odak noktaları...

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Son kapanışını 10.473’ten yapan BİST100; geçen ay görülen 11.252 zirvesinden %7 geriledi. 50 günlük ortalama (10.680) direnç, 10.400-10.200 bandı destek olarak izleniyor. Veri gündemi sakin bir haftaya giriyoruz, volatilite azalabilir. Ancak gözler bir yandan Orta Doğu’da…

Hatırlatmakta fayda var; getiri beklentilerini ‘aşağı’ ve vadeyi ‘uzun’a çekme dönemindeyiz. Yatırım enstrümanları arasında sepet yapma, kademeli pozisyon ve ‘zarar kes’ disiplini önemli.