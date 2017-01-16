Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, örgüt kuşatma  altında tuttuğu kent merkezindeki rejim güçlerine karşı dün gece şiddetli bir  saldırı başlattı.

Harabeş, Rusafa, Albunasir, Cirayya, Meysalun, Makabes ve Nişan  bölgelerini ele geçiren DEAŞ, böylece rejimin hakim olduğu alanı ikiye bölmüş  oldu.

Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına  ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip.

İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde.

Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını  sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.

Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.