Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, örgüt kuşatma altında tuttuğu kent merkezindeki rejim güçlerine karşı dün gece şiddetli bir saldırı başlattı.

Harabeş, Rusafa, Albunasir, Cirayya, Meysalun, Makabes ve Nişan bölgelerini ele geçiren DEAŞ, böylece rejimin hakim olduğu alanı ikiye bölmüş oldu.

Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip.

İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde.

Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.

Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.