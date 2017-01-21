Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor yararına Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen yardım gecesinde katılımcılara hitap eden Mecnun Otyakmaz, "Sivasspor, Sivas’ın en önemli markasıdır. Sivasspor, Sivaslıların birlikte hareket ettikleri zaman ne kadar başarılı olacaklarının en güzel örneğidir." dedi.

Sivasspor'un Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde en büyük hayalinin, İngiliz ekibi Chelsea'yi şehre getirmek olduğunu dile getiren Otyakmaz, şunları söyledi:



"Avrupa kupalarında oynayan bir Sivasspor hedefine 2-3 yıl içerisinde ulaşmamız mümkün oldu. Şehrimize Chelsea’yi getirme sözünü şimdilik tutamadık ama Shakhtar Donetsk'i, Anderlecht'i buraya getirdik. Anadolu takımlarının şampiyonluğa oynayabileceklerini gösterdik. Sivasspor, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden beşinci Türk takımı olma başarısı göstermiştir."

- "Kumpasa dahil edildik"

Otyakmaz, 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike ve teşvik iddialarına yönelik davaya atıfta bulunarak, bir kumpasa dahil edildiklerini aktardı.

Türkiye'nin yaşadığı şike sürecinin, Sivasspor Kulübünü de olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa kupasında ülkeyi temsil etme başarısına gölge düşürüldüğünü savundu.

Otyakmaz, Türk futbolunun çok vahim bir süreç yaşadığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Futbolun yaklaşık 2 milyar dolarlık bütçesi, popülerliği ve cazibesi, ülkemizde her önemli kurumu ele geçirmek isteyen hain bir grubun ilgisini çekmiş, maalesef akıl almaz kumpaslarla Türk futbolunu bir girdaba sokmuştur. Şahsım ve Sivassporumuz, bir kumpasa dahil edildik. Kader bizi bugün mağdur ve müşteki, bize karşı bu kumpasları yapanları da sanık durumuna düşürmüştür. Şimdi 20 Şubat 2017 tarihinde, bu kumpası kuranlarla yüce Türk adaleti önünde kozlarımızı paylaşacağız."

Öte yandan, etkinlikte yer alan Sivas Valisi Davut Gül, verilen desteklerin Sivasspor'u şampiyonlukta bir adım daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da Sivasspor'un yerinin kesinlikle Süper Lig olduğunu ifade etti.

Programa, Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.