Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu.

BAŞINA 300 BİN TL ÖDÜL KONDU



Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtilmişti.

Saldırı öncesi Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve tekrar Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen teröristin, tanınmamak için saçlarını keserek eşgalini değiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve aranan teröristler listesinde yer alan DHKP-C üyesi Şerif Turunç, Tekirdağ'da yakalandı.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI



Turunç'un Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Turunç, arananlar listesinde de yer alıyordu.

Turunç’un geçtiğimiz sene Yunanistan’dan Bilgehan Karpat isimli teröristle birlikte yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği bildirildi.

Yetkililer, önceki gece gerçekleşen saldırılardaki kimliği belirlenemeyen ikinci teröristin de Karpat olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.