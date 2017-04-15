Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

eferandumda Eskişehir evet-hayır oy oranları için doğru adrestesiniz… Türkiye’nin gelişimini büyük ölçüde etkileyeceği söylenen, Anayasa’nın 18 maddesinde değişikliğe gidileceği tarihi referandumda Eskişehir evet-hayır oy oranları ile ilgili tüm detaylara turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İşte Eskişehir referandum sonuçları ve Eskişehir evet-hayır oy oranları ile ilgili tüm detaylar….

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ESKİŞEHİR KASIM 2015 YENİDEN SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak yeterli oy oranını elde edememişti. Koalisyon görüşmelerinde de anlaşma sağlanamayınca, yeniden seçim kararı alınmıştı.

ESKİŞEHİR 2015 Kasım Genel Seçimleri’ne katılım oranı yüzde 88,63 olmuştu.

ESKİŞEHİR 2015 seçim sonuçları:

Toplam seçmen: 616751

Kullanılan oy sayısı: 546611

Katılım oranı: % 88,63

AK Parti: % 43,15

CHP: % 38,70

MHP: % 12,74

HDP: % 2,57

ESKİŞEHİR 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, ilk kez halkın doğrudan oy vermesiyle gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı seçimine aday olarak Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmeleddin İhsanoğlu katılmıştı.

ESKİŞEHİR 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları:

1. Recep Tayyip Erdoğan %45,42

2. Ekmeleddin İhsanoğlu %51,95

3. Selahattin Demirtaş %2,64

ESKİŞEHİR 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 yılında yapılan son referandumda ESKİŞEHİR seçmeni yeni Anayasa değişikliğinde oy vermek için sandık başına gitmişti.

Yapılan halk oylamasında 570044 seçmen Evet ya da Hayır yönünde tercihlerini belirlemişti.

ESKİŞEHİR 2010 referandum sonuçları:

Toplam seçmen: 570044

Kullanılan oy sayısı: 472251

Katılım oranı: % 82,84

Evet: % 45,98

Hayır: % 54,02