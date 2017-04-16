Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''17 Nisan'da okullar tatil mi?'' sorusuna cevap veriyoruz... Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referanduma gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer parti liderleri oylarını kullandı. Tarihi referandumda sandıklar açılmaya başlarken, evet oylarının açık ara önde olduğu görüldü. Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı öne sürülen tarihi referandumun ardından öğrenciler, ''17 Nisan tatil mi, 17 Nisan'da üniversiteler tatil mi, 17 Nisan'da okullar var mı'' sorusunu soruyor. 17 Nisan okullar tatil mi sorularının sorulmasının ardından MEB de tatil haberlerine açıklık getirdi. İşte 17 Nisan tatil mi ile ilgili tüm detaylar...

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.

Bu açıklamaya göre MEB tarafından 17 Nisan pazartesi günü ilk okullar, orta okullar ve liselerde okullar tatil olacak ve öğrenciler yok yazılmayacak.

17 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ REFERANDUM SONRASIN BANKALAR AÇIK OLACAK MI? BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

Kamu bünyesinde bulunan veya özel sektörde bulunan bankalar da Pazartesi günü vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, mesai saatleri içerisinde açık olacaklar.

17 NİSAN PAZARTESİ PTT AÇIK MI? ÇALIŞIYOR MU?

PTT çalışmalarına devam edecek ve 17 Nisan Pazartesi günü açık olacak...

17 NİSAN 2017 OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? MEB AÇIKLAMA YAPTI MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: '16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık.'