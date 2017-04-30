Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuvvetli rüzgarlara dayanıklı gözetleme balonlarında radar ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunacak. Hafif silahlardan etkilenmeyecek balonlar, 2 bin metre yükseklikte duracak. Gözetleme balonlarından yerdeki istasyonlara kesintisiz görüntü ve bilgi akışı olacak. Türk mühendislerce geliştirilen ve milli imkanlarla üretilen gözetleme balonları, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığının da kullanımına sunulacak. Alınacak 7 balonun bordo bereliler tarafından özel operasyonlarda istihbarat sağlamak için kullanılması da planlanıyor.

Sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkanı da sağlıyor.



Gece ve gündüz görüş kameralarının da bulunduğu sistemle bir bölge 360 derece açıyla görüntülenebiliyor.