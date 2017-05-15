Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 bin kestane ağacının bulunduğu Uludağ’da 3 yıl içinde kestane ağaçlarının yüzde yirmisini kurutan gal arıları, bu yıl yüzde yetmişlik alanı tahrip etti. Kestane ağaçlarına lavralarını bırakan gal arılarının yavruları kestane ağaçlarında büyürken, ağacın suyunu emiyor ve bir yılda da ağacı kurutuyor.

HER YIL 50 KİLOMETRE

Üreticiler bu gal arılarının yılda 50 kilometre yayıldığını belirtti. 2,5 santim boyundaki dişi arı, kendi kendisini dölleyerek her ağaca yaklaşık 100 yumurta bırakabiliyor. Ağaçların tomurcuklarına ciddi zarar veren kurtçuklar meyve teşekkülünü engelliyor ve ağaçları kurutuyor.





'YÜZDE 20'SİNİ KURUTTU'

Her yıl Uludağ’da gal arılarının artarak yayıldığını belirten Fidyekızık Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, ''Bu arılar Uludağ’da bulunan 5 bin dönümlük kestane ormanlarını kapladı. Biz üreticiler olarak bu hastalığa çare bulunmasını istiyoruz. Bu arılar Uludağ’daki kestane ağaçlarının yüzde yirmisini 3 yılda kuruttu. Bu yıl ise 4’üncü senesi Uludağ’daki kestane ormanlarında ulaştıkları alan yüzde yetmiş.

'İLACI YOK, YİYENİ VAR'

Bu arının ilacı yok, sadece bu arıyı yiyen bir arı çeşidi ile yok ediliyor. Geçen yıl bu arıları yiyen arılardan Uludağ’daki ormanlara 700 adet salındı. Ancak fayda etmedi. Tedbir alınmazsa önümüzdeki 3-4 yıl içinde Uludağ’da sonraki yıllarda ülkemizde kestane ve kestane balı kalmayacak. Acilen yetkililerin çare bulması lazım'' dedi.