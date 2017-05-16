Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'dan kim elendi? sorusunun cevabı bu akşam belli olacak.... Survivor 2017'de bu akşam adaya bir isim daha veda edecek. İletişim ödülü için oynanacak yarışmanın ardından, bu akşam Survivor'dan elenecek isim de belli olacak. Tüm Türkiye'nin merak içinde sorduğu, ''Survivor'dan kim gitti'' sorusunun cevabı bu akşam belli olacak. Berna Keklikler, Anıl Karakurt, Volkan Çetinkaya ve Elif Şadoğlu'nun eleme potasında olduğu Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor severleri ekran başına kilitleyecek olan eleme sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak. Survivor elemeleriyle ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Volkan Çetinkaya... Volkan Survivor 2017'de ilk kez eleme potasına girdi. İşte herkesin merak içinde sorduğu 16 Mart Survivor'dan kim gitti sorusunun cevabı...

SURVİVOR ELEME İZLE

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK?

1- BERNA KEKLİKLER

2 - ANIL KARAKURT

3. VOLKAN ÇETİNKAYA

4. ELİF ŞADOĞLU

Survivor 2017'de bu akşam oynanacak olan iletişim ödülü oyununun ilk raundunda Sema ile Berna karşı karşıya geliyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA BERNA'NIN ÇIĞLIKLARI ADAYI İNLETTİ!

Survivor'ın 15 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde oyun sırasında kötü bir şekilde düşen Berna, acılar içinde yarışmaya devam etti. Oyunu kaybeden Berna, yere yığıldı ve çığlıklar içinde kaldı. Doktor Metin Kuş anında müdahale etti.

Ünlüler ile gönüllüler arasında oynanan ödül oyununda görünmez bir kaza yaşandı. Zorlu bir parkurda yarışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Sabriye ile karşı karşıya gelen Berna önde olduğu sırada ayağı kayınca kötü bir şekilde düştü. Doktor Metin Kuş'un müdahale edeceği sırada Berna, yarışmaya acılar içinde devam etti. Oyun bitince acılar içinde yere yığılan Berna tüm yarışmacıları korkuttu.

Araba ödülü ünlülerin

Perşembe ve cuma akşamı yayınlanan bölümlerde ödül kazaan takımın her bireyine bir arabaydı. Ödül büyük olunca mücadele de büyük oldu. İki kademeli olan ödülün ilk oyununu ünlüler ikncisini ise bayrak yarışında gönüllüler kazandı. Son bir oyun daha oynayan her iki takımda galip ünlüler oldu ve arabaların sahipleri oldular.

İlk dokunulmazlık ünlülerin

Arabaları kazanmanın moraliyle ilk dokunulmazlık oyununa çıkan ünlülür dokunulmazlık oyununu 2-0 kazandı. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Gökhan kazandı. Ada konseyindeise süprpiz bir gelişme yaşandı. Anıl ile Berna 2'şer oy alarak elemeye kalan isimler oldular. Gökhan'ın Volkan'ın adını vermesiyle 2 kişinin elemeye kalması beklenen gecede 3 kişi elemeye adayı olmuş oldu.

İkinci dokunulmazlıkta ünlülerin

Pazar günü yayınlanan bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk oyunun galibi bayrak yarışını kazanan gönüllüler takımı olurken, İkinci oyunu ise ünlüler takımı kazandı. Finale kalan dokunulmazlık oyununun kazananı yine ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ilk elemede 3 aday çıkardığı ve Gökhan dokunulmaz olduğu için farklı bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununda sadece Elif ile Ogeday karşı karşıya geldi. Yarışmayı Ogeday kazanınca Elif otomatik olarak Berna, Anıl ve Volkan'ın ardından elemeye kalan son isim oldu.