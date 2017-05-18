Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Gaziantepspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, ligin 31. haftasında oynanan maçlardaki ihlaller nedeniyle Bursaspor'a 225 bin, Beşiktaş'a 207 bin 500, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a 45'er bin, Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Ayrıca PFDK'nın, bu hafta oynanan müsabakalarda çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan bazı Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki iç saha; Beşiktaş, Galatasaray ve Çaykur Rizesporlu taraftarların da deplasman müsabakaları için elektronik biletlerini bloke ettiği duyuruldu.