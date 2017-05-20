Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çıkan numaralar, Sayısal sonuçları ve 20 Mayıs Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? gibi merak ettiğiniz detaylar burada... Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milyonlarca insanın zengin olma hayalini süsleyen Sayısal Loto çıkan numaralar ile ilgili merak ettiğiniz detaylar bu haberde olacak... Bu akşam çekilecek olan Sayısal Loto sonuçları bu haberde yer alacak. 20 Mayıs 2017 Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto kazandıran numaralar, Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sorgula, ile ilgili öğrenmek istediklerinizi aşağıda bulunan, ''Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren'' başlığına tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren

SAYISAL LOTO 20 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş yapıldığı andan itibaren haberimizden 20 Mayıs 2017 Sayısal Loto sonuçlarını görebilir, verilen linke tıklayarak biletinize çıkan ikramiyenin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 13 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın kazandıran numaraları 13,19, 21, 22, 34 ve 49 oldu. Kocaeli Çayırova’dan 6 bilen 1 kişi 5.468.698,25 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 123 kişi 6.546,55 TL, 4 bilen 8.656 kişi 70,20 TL, 3 bilen 167.383 kişi ise 10,20 TL ikramiye kazandılar.

Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar hangileridir?

Sayısal Loto ile ilgili istatistikler incelendiğinde, son 855 hafta içerisinde en çok çıkan 5 sayı; 18, 21, 40, 36 ve 38 olmuştur. Sayısal Loto’da en az çıkmış olan sayılar ise; 45, 43, 37 ve 33 olarak görülmektedir. 45 ve 37 sayıları 92’şer defa, 33 sayısı ve 4 sayısı 89’ar defa çıkmıştır. 43 sayısı da 855 hafta içinde sadece 80 defa çıkmıştır. Sayısal Loto’da en çok çıkmış olan sayıların istatistiklerine bakacak olursak; 21 sayısı 124 kez, 38 ve 36 sayıları 121 kez ve 40 sayısı da 855 hafta içerisinde 116 kez çıkmıştır.

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi, her cumartesi günü saat 21.30 gibi yapılmaktadır. Sayısal Loto için, kişiler kendileri kolon doldurabilecekleri gibi bayilerde bulunan terminallerden otomatik oynanmış bilet de alabilirler.