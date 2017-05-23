Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi, Survivor'da 9 Mayıs'ta kim gitti, Survivor'da adaya kim veda etti. "Survivor kim elendi, survivor eleme, survivor kim veda etti, adadan kim gitti" sorularının cevaplarını aramaya başladı. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Volkan ve Ogeday, ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerden takımından İlhan, Adem elemeye kaldı. Survivor'da bugün yapılacak ada konseyinin ardından elemeye kalan Volkan, Ogeday, İlhan ve Adem'in arasından biri Survivor'a veda edecek...

SURVİVOR'DA ADAYA KİM VEDA EDECEK? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu akşam oynanacak sembol ve iletişim oyunlarının ardından Ogeday, Volkan, Adem ve İlhan'dan en az SMS oyunu alan Survivor'a veda edecek. Survivor'ın 18. haftasında elenecek ismin belli olacağı son gün öncesi oynanan beach parti, yemek ve dondurmalı tatlı ödüllerinden oluşan oyunu gönüllüler takımı birinci turda 6-4, ikinci turda 6-4 olmak üzere 2-0 kazandı. Yarın oynanacak sembol ve iletişim oyunlarının ardından Ogeday, Volkan, Adem ve İlhan'dan en az SMS oyunu alan Survivor'a veda edecek.



SURVİVOR ELEME İZLE

SURVİVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı Adem Kılıççı, Sabriye elenmesin diye arkadaşlarına kendi isminin yazılmasını teklif etti. Bireysel dokunulmazlık ödülünü alan Sema'da takım kararına saygı duyacağını açıkladı. Adem bu teklifi üzerine İlhan Mansız'da o zaman sorumluluk alalım Sabriye yerine ben aday olayım dedi. Konseyde konuşma yapan Adem Kılıççı, 'Sabriye'nin gitmesini istemiyorum bu yüzden arkadaşlardan kendi adımın yazılmasını rica ettim. İlhan ağabey de bunu olumlu karşılayıp sorumluluk aldı. Bu altı yarışmacı bugün takım olduğunu gösterdi' dedi.



Gönüllüler takımı uzun aradan sonra dokunulmazlık oyunundan 0-2 galibiyetle ayrıldı. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sembolünün ise Sema kazandı. Ada konseyi öncesi ünlüler, takım olarak gönüllülerin karşısına güçlü aday çıkarma kararı aldı. Konseyde gönüllü olan ve adı en çok yazılan Adem ile takımın büyüğü olduğu için yine gönüllü olan Sema'nın adını verdiği İlhan Mansız eleme adayı oldu.



TÜRKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’a bu hafta Türk- Yunan mücadelesi damga vurdu. Survivor Türkiye takımı ile Survivor Yunanistan takımı ikinci turda karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve bayrak yarışana kalan Yarışmanın kazananı Survivor Türkiye takımı oldu. Survivor Türkiye yarışmacıları ailelerinden bir kişi ile birlikte Yunanistan'da bir hafta tatil ödülü kazandı. Oyun sonrası iki takım Fedon eşliğinde iki ülkenin ortak lezzetleriyle donatılmış yemek ödülünü paylaştı.