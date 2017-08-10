Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Parkı içerisinde yer alan Romantika; geniş yeşil alanları ile çocuğunuza doğanın içerisinde zaman geçirme fırsatı tanıyor. Çocuklara özel tasarlanan menüsü ise sizlere doğal ve sağlıklı alternatifler arasında seçim yapmanızı sağlıyor. Romantika’da geçireceğiniz bir gün sizlere aradığınız huzuru ve rahatlığı garanti ediyor.

İstanbul içerisinde taze bir nefes almak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin şehrin merkezindeki adresi Romantika Garden; günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen misafirlerini ağırlıyor. Gün içerisinde bir kaçamağa ihtiyaç duyanlar, ailesi ve sevdikleriyle birlikte huzurlu birgün geçirmek, denizin ılık esintisini hissetmek isteyenler Fenerbahçe Sahil’de bulunan Romantika Garden’da buluşuyor.

İstanbul’un en kolay ulaşabilen lokasyonlarından olan Fenerbahçe Parkı içerisinde konumlanan Romantika Garden; zarif dekorasyonu ve özenli menüsüyle misafirlerine aradıkları konforu, huzuru ve ayrıcalığı sunuyor. Denize sıfır bir şekilde konumlandırılan Romantika Garden’da; denizin maviliğinde huzuru, geniş yeşil alanlarında ise şehirde özlenen o doğal dokuyu bulmak mümkün...



Çocuklara Özel Doğal Lezzetler

Yaz ayları için İstanbul içerisinde alternatif bir mekan olan Romantika Garden, İstanbullulara istedikleri huzuru sunuyor. Marmara Denizi’nden gelen esintiler Romantika Garden’ı ziyaret edenlere ferah bir nefes verirken, mekanın çocuklara özel hazırladığı menüsü doğal ve sağlıklı tatları misafirlerine sunuyor. Ebeveynlerin yaşadığı en büyük zorluklardan olan dış mekanlarda sağlıklı yiyecek alternatifleri bulma sorununa Romantika Garden çözüm üretiyor. Deneyimli şeflerin tüm malzemeleri özenle seçerek oluşturduğu menüde çocuklara yerel ve doğal lezzet seçenekleri veriliyor. Romantika Garden yiyeceklerin yanı sıra ev yapımı doğal limonataları ve katkısız dondurması ile ebevenylerin yüzünü güldürüyor.

Romantika Garden; aileleriyle birlikte doğa ile iç içe, İstanbul’un koşturmasından uzakta, huzurlu ve ferah bir nefes almak isteyen konuklarını bekliyor…