Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası sonrası "Hariri kimdir" sorusu en çok arananlar arasına girdi. Peki Refik el Hariri kim? Lübnan tarihine nasıl etki etti?Saad el Hariri'nin babası olan Refik Hariri, 1 Kasım 1944 tarihinde Lübnan'ın Sayda kentinde doğdu. Kararlarıyla adeta Lübnan'ı yeniden inşa eden Suudi Arabistan/Lübnan vatandaşı olan Hariri, 14 Şubat 2005'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bombalı suikastte hayatını kaybetti.

EĞİTİMİ VE İŞ YAŞAMI

İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Beyrut Arap Üniversitesi Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Bu dönemde okul masraflarını karşılamak için çeşitli gazetelerde redaktör olarak çalıştı.

Daha sonra 1965 yılında Suudi Arabistan'a giden Hariri, burada öğretmen olarak görev yaptı. Bu dönemde Kral Fahd'ın kız kardeşiyle evlendi ve 1969’da CICONEST isimli şirketi kurdu. 1970'li yıllarda da büyük petrol şirketleriyle iş anlaşmaları imzaladı. Bunun yanında bir Fransız inşaat şirketini de satın alarak büyük ihalelere girmeye başladı. Ayrıca bankacılık, bilişim, yayın ile medya sektörlerinde de çalışmalarda bulundu.

Hariri, 1987'de de Suudi Arabistan'dan vatandaşlık hakkı elde etti.

LÜBNAN İÇ SAVAŞI VE SONRASI

Finansörlüğünü yaptığı 1988 Taif Anlaşması'nın ardından Lübnan'da iç savaş çıktı ve yeni bir dönem başladı. Bu anlaşma gereği birbiriyle çatışma hâlindeki tüm silahlı grupların silahlarının toplanmasına başlandı. Zaman içinde istikrar sürecine girilmeye başlandı. Kamusal, sosyal alanlarda Özelleştirme girişimleri ve kaynakları yabancı sermayeye açmada çok başarılı olmasının yanı sıra, icraatları ile insanların değerlerine saygılı, ülkesini kalkındırma konusunda da gayretli olduğu da görülmeye başlandı ve "Beyrut'u yeniden inşa eden" biri olarak anıldı.

1992 yılında da Lübnan'ın başbakanı oldu ve bu görevini 1995 senesine kadar sürdürdü. Hariri ailesine ait Suudi Arabistan merkezli Oger grubunu kurdu ve grubun başına oğlu Saad Hariri getirildi. 1996'da ulaştırma bakanı oldu.

İKİNCİ BAŞBAKANLIK DÖNEMİ

2000 yılında Lübnan halkının desteğiyle ikinci kez Başbakanlık koltuğuna oturma imkânı elde etti ve 2004 yılı Ekim'ine kadar da bu görevi sürdürdü. 2002 yılında Dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu. Ekim 2004'te bazı konularda, özellikle Suriye çizgisinde bir politika sürdüren Cumhurbaşkanı Emil Lahud ile ortaya çıkan ihtilaflardan dolayı istifa etti.

BOMBALI SUİKAST

Refik el Hariri, 14 Şubat 2005'te, Beyrut'taki St. George Oteli yakınlarındaki bir kavşakta bir tonluk TNT patlayıcılı saldırı ile öldürüldü. Suikast sonrasında Suriye istihbaratına yönelik çeşitli suçlamalar yöneltildiyse de, 2010 senesinde Refik Hariri'nin oğlu dönemin Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suriye'yi suçlamakla hata edildiğini ifade etti.