Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Drone nedir, ne işe yarar sorusu son dönemde vatandaşların merak ettiği en önemli soruların başında geliyor. Hayatımıza bir anda giren bu cihaz, hayatımızın hemen her alanında hızla yer almaya başladı. Drone aracılığıyla hava çekimleri kolayca gerçekleştirilebilmekte, ticari ve askerî alanda birçok uygulama gerçekleştirilebiliyor. Gelelim sorunuzun cevabına; Drone, bir uzaktan kumanda ya da yazılımsal yönetim ile kolayca yönlendirilebilen "insansız hava aracı"dır (İHA).

Havadan görüntülemelerde helikopter gideri ve pilot maliyeti olmadığı için prodüksiyon giderlerini yarı yarıya düşüren, ticari ve askerî kontrol mekanizmalarını kolaylaştıran drone, Türkiye genelinde birçok iş için kullanılmaktadır. Askerî açıdan genellikle normal savaş uçakları için zor ve tehlikeli görevlerde olarak kullanılır. Yanı sıra silahlı ve silahsız olarak silahlı kuvvetlere destek verir. Bunun yanında ticari amaçlı ve sivil kullanımda bulunan boyut olarak daha küçük drone çeşitleri de vardır.

DRONE KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

İngilizce'de "erkek arı" manasına gelen bu kelime, günümüzde insansız hava araçları anlamında kullanılıyor. Tarih boyunca genellikle askerî amaçlı kullanılan dronelar, bugün sivil kullanım için de ulaşılabilir durumda. Çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Günümüzde konuşulan ve geleceğe dair proje kapsamında olan dronlara dair bilinmesi gereken iki önemli bilgi şunlar, bunlardan biri, Wi-Fi teknolojisi ile çalışıp, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ve belli bir mesafeye çıkıp, şarjı yettiği sürece havada çekim yapabilen türdür. Bir diğeri de, gelecekte internet erişiminin olmadığı bölgelerde erişimi sağlaması öngörülen ve sürekli havada olacak olan hava araçları.

SAVUNMA SANAYİİNDE DRONELAR

Bu arada Türk savunma sanayiinin son dönemde en dikkat çeken ürünlerinden olan ve "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"lar sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

DRONE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İnsansız hava araçlarının ilk kez Vietnam Savaşı sırasında bünyesine yerleştirilen kameralar ile film ve fotoğraf çeken küçük uçaklar olarak ortaya çıktığı biliniyor. Bu uçaklar ya düz bir hat üzerinde veya dairesel hareketlerle uçar, görüntüyü toplar, yakıtı bitene kadar uçar sonra yere inerdi. İnişten sonra görüntüler analistler tarafından incelenirdi. Drone adı da verilen bu basit yapıdaki araçlar sadece uzaktan kumanda ile uçabilen basit cihazlardı.

Yeni nesil radyo frekanslarının kullanılmaya başlanması ile İHA'lar uzaktan kumanda ile çok daha fazla kullanılmaya başlandı ve "uzaktan kumandalı araç" terimi gelişti. Günümüzde birçok insansız hava aracı hem uzaktan kumanda hem de bilgisayarlı otomasyon yardımı ile kullanılıyor.

DRONELARIN KULLANIM ALANLARI NELER?

Medya: Dronelar şu anda profesyonel kameraların dışında çekilmesi zor olan görüntüleri belli bir süreye kadar kaydedip, fotoğraf çektiğinden medya dünyasında büyük kolaylık sağlıyor.

Spor: Farklı dallarda gerçekleştirilen müsabakalarda ve yarışlarda sağladığı kolaylıklar ile daha sağlıklı bilgiler edinilmesine yardımcı oluyor, her açıdan gelişmelerin takibi sağlanabiliyor.

Seyahat: Dronelar yerden yaklaşık 50 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğinden şehirlerin kuş bakışı görüntüleri bu ürünler sayesinde çok rahat kaydedilebiliyor.

Pazarlama: Çok büyük bütçesi olmayan ama yine de tanıtım videolarını çekmek isteyen şirketler için Drone en kullanışlı cihazlardan biri. Özellikle emlak ve reklamcılık sektöründe firmalara kolaylıklar sağlayabiliyor.

Kargo: Dünya çapında bazı kargo şirketleri droneları kargo teslimatında kullanıyor.

Sağlık: Droneların sağlık sektöründe de acil yardım ulaştırmak için kullanılması planlanıyor ve bu yönde geliştirmeler oluşturuluyor.