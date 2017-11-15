Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aft neden çıkar? Afton geçmesi için ne yapmalıyım? Dilde, boğazda ağrılı bir şekilde beliren ağızda çıkan aftı nasıl geçer? Ağız ülseri olarak da bilinen aftı geçirmek için en etkili yöntemler nelerdir? Aft bulaşıcı bir hastalık mıdır? Merak ettiğiniz tüm sorular haberimizde. Hem genetik hem de çevresel faktörlerin aft oluşumuna sebep olduğu söylenmektedir. Fakat tespit edilen bazı ortak problemler afta uyarlanmış ancak hiç biri kesin bir nedeni olduğuna dair kanıt değildir.

AFT NEDEN OLUŞUR?

- Ağza alınan darbe

- Adet döngüsüne bağlı hormonal değişimler

- Anksiyete ya da stres

- Sigarayı bırakmak

- Genetik

- İlaç kullanımı

- Yemeklere karşı alerji veya hassasiyet

- Sodyum sülfat içeren diş macunları

- Demir eksikliği

- B12 vitamin eksikliği

AFT NASIL GEÇER?

Bir buçuk çay kaşığı karbonat ile bir buçuk çay kaşığı su birbirine karıştırılır. Ağza alınıp çalkalanır ve tükürülür. Ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olan bu karşımı haftada 5-6 defa uygulayarak ağzınızda aftın oluşmasına neden olan mikropları uzaklaştırır.

Fesleğen yaprağı

Fesleğen yaprağı çiğneyerek zahmetsiz ağız aftınızdan kurtulabilirisiniz.

Karadut suyu ile gargara

Etkili bir antiseptik olan karadut suyu içinde bulundurduğu antioksidan etkisiyle cildin yıpranmış dokularını onarır.

Nane yağı

Nane, içinde bulundurduğu doğal temizleyiciler ile aftınızı temizlemede etkili bir yöntemdir. Yumuşak hareketlerle uygulayacağınız nane yağı ağız aftınıza mükemmel bir çözümdür.

Kişniş otu tohumu

1 çay kaşığı kişniş otu tohumunu 2 bardak ılık suda bekletin. Her Sabah ve her akşam gargara yaparak kullanın. İçinde bulunan antioksidan etkisiyle kişniş otu tohumu ağzınızda çıkan aft iltihaplanmasını yavaşlatır.