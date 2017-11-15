Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Milli Piyango büyük ikramiye fiyatı belli oldu. Milli Piyango idaresi tarafından her yılbaşı düzenlenen çekiliş için verilecek büyük ikramiye tutarı açıklandı. Peki Milli Piyango 2018 yılbaşı akşamı kaç TL ödül verecek? 2017 yılı bitmek üzereyken her yıl olduğu gibi bu yılın ilk günü milyonlarca insan, çekiliş bileti için sıraya girecek. Zengin olma ümidiyle bilet alacaklar, Milli Piyango İdaresi tarafından 01.01.2018 yılı itibarıyla yapılacak olan büyük ikramiye çekilişini büyük sabırsızlık içerisinde bekliyor. Peki Milli Piyango 2018'de ne kadar ödül verecek? İşte 2018 Milli Piyango büyük ödül ile ilgili detaylar...

TAM 60, ÇEYREK 15 TL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak. Milli Piyango'nun geçen seneki büyük ikramiyesi ise 60 milyon TL idi.

NELER ALINIR NELER

Büyük ikramiyeyle en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6-7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor. Büyük ikramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 300 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 305 daire, 350 bin lira değerinde 174 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 101 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 500 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

GEÇEN YIL ÇEYREK BİLETE İSABET ETMİŞTİ

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeı çeyrek bilete isabet etmiş, dört talihli büyük ikramiyeyi paylaşmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. 2015 yılında ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.