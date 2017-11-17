Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone X Türkiye'ye ne zaman gelecek? Vatandaş iPhone X Türkiye fiyatı ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışırken iPhone'un Apple Store mağazalarında 6099 liraya satılacağı öğrenildi. Binlerce kişinin beklediği iPhone X 24 Kasım'da Türkiye'de olacak. Böylelikle iPhone X Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusuna da cevap bulduk. iPhone X ön sipariş için17 Kasım gecesi itibarıyla yaptırmaya başlanabilir. Herkes iPhone X'in ne zaman geleceğini merak ederken iPhone X hatası ne diye sorular sorulmaya başlandı. Apple'ın bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olma ünvanını elinde bulunduran iPhone X yeni bir hata ile gündeme geldi. İşte iPhone X hakkında merak edilenler

iPHONE X ME ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom yeni tasarımıyla iPhone X'i 24 Kasım tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak. Kullanıcılar iPhone X için 17 Kasım gecesi itibarıyla "www.turktelekom.com.tr" adresinden ön kayıt bırakabilecek. Türk Telekom ayrıca, Apple'ın yeni nesil akıllı cihazları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de satışa sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türk Telekom olarak akıllı telefon kullanıcıları için en yeni cihazları en uygun koşullarla müşterilerine sunduklarının altını çizerek, "Türk Telekom olarak, Fırsat bu Fırsat mottosuyla, en yeni mobil teknolojilere sahip ürünleri, en kolay ve en uygun ödeme metotlarıyla müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Müşterilerin eski cihazlarını getirdiklerinde, 4000 TL'ye varan indirimle iPhone X'e sahip olabileceklerinin bilgisini veren Önal, Türk Telekom müşterilerinin mobil, ev telefonu veya evde internet faturalarına ek olarak bu tekliften faydalanabileceklerini söyledi.



iPhone X'de, göz alıcı 5.8 inç Super Retina ekrana sahip tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarım, güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve büyüleyici 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip A11 Bionic çip bulunuyor. Ayrıca iPhone X, kablosuz şarj ve telefonunuzun kilidini açmanın, kimliğinizi doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli bir yolunu sunan Face ID ile birlikte geliyor.



Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli harika selfie'ler için ön kameraya Portre Işığı'na sahip Portre modunu getiriyor. Ayrıca 50'den fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emojilere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde hayat veren Animoji özelliğini de sunuyor.

Çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip yeniden tasarlanan arka kameranın getirdiği diğer özellikler, yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve müşterilerin göz kamaştıran fotoğraf ve videolar çekmelerini sağlayan Portre Işığı özellikli Portre modu. iPhone X'in tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.



VODAFONE'DAN YAPILAN AÇIKLAMA İSE;

Vodafone Türkiye, tam ekranlı çarpıcı tasarımıyla akıllı telefonların geleceğini temsil eden iPhone X'i satışa sunmaya hazırlanıyor.

Vodafone'lular, iPhone X için 17 Kasım'dan itibaren "vodafone.com.tr" üzerinden ön sipariş verebilecek. iPhone X akıllı telefon, 24 Kasım itibariyle tüm Vodafone mağazalarında satılacak.



Eski telefonunu getirenlere 3 bin 840 TL'ye varan indirimli fiyatlarla sunulacak iPhone X'i, Vodafone Pass'li Red tarifeleriyle alan müşteriler Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini kaydetti.



Bu doğrultuda, Apple'ın yeni ürünü iPhone X'i, Türkiye'de abonelerine Vodafone ayrıcalıklarıyla sunmaya hazırlandıklarını belirten Aksoy, "iPhone X'in benzersiz teknolojisinin Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

iPHONE X HATASI NE?

Apple'ın bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olma ünvanını elinde bulunduran iPhone X yeni bir hata ile gündemde.

Ülkemizde 24 Kasım'da satışa sunulacak olan iPhone X ile ilgili şu sıralar en çok konuşulan konulardan biri yaşanan bluetooth sorunu.

Sorunun iOS 11 mobil işletim sistemindeki yeni Wi-Fi ve Bluetooth açma kapama tuşundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Apple'ın önümüzdeki günlerde yayınlayacağı bir yama ile bu sorunu gidermesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone'un 10'uncu yılına özel geliştirdiği modelin ülkemizdeki fiyatı ne durumda?

Apple'ın 10. yıla özel ürettiği iPhone X 64 GB modeli Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak.

iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu.