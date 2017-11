Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edward Snowden kimdir, Snowden nerede sorusu bazı vatandaşlarımız için hâlâ merak edilenler arasında. İstanbul, Çırağan Sarayı'ndaki "Shield 2017 Siber Güvenlik Konferansı"na bağlanan Snowden, çok önemli açıklamalarda bulundu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA)'nın kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre eden Snowden kimileri için vatansever olurken kimileri için de vatan haini oldu. Adına belgesel ve filmler çekildi. Zaman zaman sosyal medya ve teknolojiye dair uyarılarda da bulunan Snowden hakkında öğrenmek istedikleriniz için haberimizi inceleyebilirsiniz.

İnnovera Genel Müdürü Gökhan Say'ın açılışını yaptığı zirveye telekonferansla Rusya'dan bağlanan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, "Gelecek Nesillerin Özel Hayatının Korunması ve Sorunlarının Çözülmesi" başlıklı bir konuşma yaptı.

"HİÇBİR ŞEYİ TEK BAŞIMA YAPMADIM"

Hiçbir şeyi tek başına yapmadığını gazetecilerle ve basın organları ile çalışarak bu çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydeden Snowden, belgelerin yayınlanması konusunda tarafsız davrandığını söyledi.

SNOWDEN İSTANBUL'DAKİ KONFERANSA KATILDI HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Snowden, bu belgeleri yayın organlarına verdiğinde, gazetecilere hükûmetle konuşma önerisinde de bulunduğuna dikkati çekerek, ''Hükûmetler kalkıp bu belgeler için 'uydurma' diyebilirdi. 'Snowden yalan söylüyor' diye kendilerini savunabilirlerdi.'' ifadelerini kullandı. "Hiçbir şeyi tek başıma ifşa etmedim." savunmasını yapan Snowden, şunları kaydetti:

"Belki ben bir hata yaptım. Belki ben ne yaptığımı bilmeden bu işlere kalkıştım. Tam bu noktada ben gazetecilerle birlikte çalıştım. Çünkü yapacağım hataları, yanlışları ancak böyle minimalize edebilirdim. Bir hata oluşacaksa o hatanın ağırlığını hafiflettim. Bu yüzden, gazetecilerle çalıştım. Ben, yanlış olduğunu düşündüğüm faaliyetlerle ilgili kanıt topladım ve bunları gazetecilere sundum. Ben, hiçbir dokümanı kendi kendime açıklamadım, ifşa etmedim. Bunların hepsini gazetecilere sundum. Dünyanın en güvenilir gazetelerine, basın organlarına gittim. Belgeleri sundum ve onlara, 'Bunları açıklayabilirsiniz.' dedim. Ama şunu da söyledim, isterseniz açıklamayabilirsiniz de. Haber değeri olduğunu düşünüyorsanız yayınlayın. Kamu yararına olduğunu düşünüyorsanız yayınlayın."

EDWARD SNOWDEN KİMDİR?

ABD’li bilgisayar uzmanı Edward Snowden, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanıdır. Snowden, 21 Haziran 1983 tarihinde Elizabeth City, Kuzey Carolina, ABD'de doğdu. Tam adı Edward Joseph Snowden'dir. Annesi Wendy Snowden, babası ise Lonnie Snowden'dir. Jessica Snowden adında bir kız kardeşi vardır.

Liverpool Üniversitesi mezunu olan Snowden, 2005 yılında "güvenlik uzmanı" olarak Maryland Üniversitesinde çalıştı. 2006 yılında Booz Allen Hamilton tarafından CIA'ya alındı. Virginia'da Langley'de CIA karargâhında global iletişim bölümüne atandı. 6 ay gizli bir okulda eğitildi. Diplomatik pasaport verildi ve İsviçre'de siber güvenlik uzmanı olarak bilgisayar ağ güvenliği korumaktan sorumlu olarak görev yaptı.

2013 yılında Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA)'da çalışmaya başladı.

SNOWDEN: HER ANINIZ İZLENİYOR HABERİ İÇİN TIKLAYIN

GİZLİ BELGELERİ İFŞA ETTİ

5 Haziran 2013 tarihinde başlayan süreçte Snowden, ABD'nin istihbarat birimlerinden Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve Federal Soruşturma Ofisi (FBI) tarafından kullanılan telefon dinleme ve internet kullanıcılarını takip etmek için kullandıkları PRISM (Prizma) adlı programı açıklamasının yanında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın, vatandaşların özel hayatlarının gizliliğini yasal olmayan yollarla, gizlice ihlal ettiğini açığa çıkardı.

Raporlar, Snowden'in NSA çalışanı Booz Allen Hamilton için çalışırken The Guardian ve The Washington Post'a sızdırdığı belgelere dayanıyor. Gazetelere yapılan siyasi baskılar sebebiyle The Guardian'ın Kasım 2013'e kadar belgelerin yüzde birini yayımlayabildiği belirtiliyor.

SNOWDEN'İN HAREKETİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Milyonlarca telefonun dinlenmesiyle kalmayan, aralarında Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, PalTalk, AOL, Skype ve Apple gibi teknoloji devlerinin de adı geçtiği üst düzey güvenlik gerektiren birçok kişisel hesaba da direkt olarak bağlandığı iddia edilen PRISM adlı program, öncelikle İngiliz The Guardian gazetesinde, ardından da Washington Post Gazetesi'ndeki haberler ile gündeme gelmişti.

SNOWDEN: BU UYGULAMAYI SİLİN HABERİ İÇİN TIKLAYIN

The Guardian ve Washington Post gazetelerinde yer alan habere göre, Verizon adlı telekomünikasyon şirketine bütün abonelerinin elektronik bilgilerini ve yapılan bütün yurt içi ve uluslararası aramaların kayıtlarını iletmesi emredildi. Aynı şekilde Amerikan yazılım devi Microsoft’un da aralarvisi üzerinden NSA’nin kullanıcı mesajlarına erişimine izin verdiği ve hatta bu mesajların çözümlenmesi için gerekli olan yardımı sağladığını The Guardian’da çıkan haberler arasında yerini aldı.

İFŞA EDİLEN SİSTEM BUSH DÖNEMİNDE DEVREYE GİRDİ

İnternet kullanıcılarına ait arama geçmişleri, e-posta içerikleri, transfer edilen dosyalar ve sohbet geçmişlerine ulaşabildiği iddia edilen PRISM adlı programın 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin devlet başkanı George W. Bush'un uygulamaya koyduğu biliniyor.

Barack Obama döneminde ise, bu programın uygulamasının genişletildiğinin belirtilmesinin ardından, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Keith Alexander, telefon dinleme ve internetteki faaliyetleri izlemenin onlarca terör komplosunu engellediğini söyleyerek ifşa edilen PRISM adlı programı savunan bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama da yaptığı açıklamada programı savunurken ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun sızdırılan bilgilerle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunduğu da açıklandı.

KAHRAMAN MI, HAİN Mİ?

"Bu tür şeylerin yaşandığı bir toplumda yaşamak istemiyorum. Yaptığım ve söylediğim her şeyin kayıt altına alındığı bir dünyada yaşamak da istemiyorum" şeklinde bir açıklama yaparak PRISM adlı programı basına sızdıran Snowden, öncelikle ABD‘den sınır dışı edilirken haftalardır birçok ülkeye siyasi sığınma başvurusu yapıldığı biliniyor.

Edward Snowden, halkı onlar adına ne yapıldığı ve onlara karşı neler yapıldığı konusunda bilgilendirmek amacıyla kahraman, ihbarcı, muhalif, hain ve vatansever olarak nitelendirildi.

RUSYA'YA SIĞINDI

Devlet mallarının casusluğu ve hırsızlığıyla suçlanan Edward Snowden, 23 Haziran 2013 tarihinde ABD’yi terk ederek Rusya‘ya Moskova'ya gitti. Rusya'da havalimanında bir süre kaldıktan sonra 2013 Temmuz ayında 1 yıllık geçici siyasi sığınma hakkı aldı. Sürenin dolmasından sonra 1 Ağustos 2014 tarihinde 3 yıllık geçici oturum hakkı elde etti.

SNOWDEN'İN OTURUM İZNİ UZATILDI HABERİ İÇİN TIKLAYIN

BELGESEL VE FİLME KONU OLDU

Ünlü yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden’ın yaşamını konu alan bir film yapacağını söylemiştir. 2014 yılında yönetmen Laura Poitras tarafından "Citizenfour" adlı belgeseli yapılmıştır.