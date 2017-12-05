Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Saray Holding’in bu yıl organize ettiği ‘Kadınların Gücü’ etkinliğinin iyi niyet elçiliğini ünlü oyuncu Bengi Öztürk üstlendi. Proje için yaklaşık 2 aydır çalışan ünlü oyuncu, özel bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. ‘Kadınların Gücü’ projesi kapsamında KEDV’e fon sağlamak maksadıyla 8 ünlü isimden el emeği ile yaptıkları birer hediye alan Bengi Öztürk, iyi niyet elçisi olduğu projesi için, “Hazırladığımız sosyal sorumluluk projesiyle, kadınlara yine kadınların desteğiyle yardım etmeye çalıştık. Gücümüz, sadece kalbimiz ve emeğimiz. Destek olan bütün oyuncularımıza teşekkür ederim” dedi. Düzenlene projeye Hülya Koçyiğit, Hülya Darcan, Irmak Ünal, Hatice Şendil, Canan Hoşgör, Sinem Öztürk Uslu, Yonca Şahinbaş destek verdi. Hülya Koçyiğit kendi ördüğü şalı, Irmak Ünal tasarladığı kolyeyi, Hatice Şendil ördüğü bereyi, Sinem Öztürk Uslu kendi yaptığı taş boyaları Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfına hediye etti. Setteki yoğunluğu sebebiyle etkinliğe kısır yapıp yollayan Bergüzar Korel’in annesi Hülya Darcan, etkinlik boyunca kadınlardan bol bol teşekkür aldı.