Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor için geri sayım başladı. Gidecek isimler bir bir belli oldu. Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın,Sahra Işık gibi isimler kıran kırana gerçekleşecek yarışa katılıyor. Survivor'a gidecek bir isim daha belli oldu.Acun Ilıcalı sosyal medyadan yeni ismi duyurdu. Survivor kim gidiyor? Acun'un Sema,Merve Nagihan'a güçlü rakip gördüğü Nevin Yanıt kimdir? kaç yaşında? gibi tüm merak edilenler burada.

Acun Ilıcalı'nın yazdığı mesaj...

Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin :))

NEVİN YANIT KİMDİR?

Kısa mesafe engelli koşularındaki başarısıyla ismini geniş kitlelere duyuran Nevin Yanıt, 16 Şubat 1986 ‘da Mersin’de doğdu. Türk kısa mesafe koşucusu, 2006 yılındaki 12.98'lik derecesiyle 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet ünvanına sahip.2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Nevin Yanıt, aynı yıl içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008'de İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.Nevin Yanıt, hem elinde tuttuğu Türkiye rekoru hem de Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe yarışında yarı finale yükselen ilk Türk atlet olması nedeniyle Türk Atletizminin yetiştirdiği en iyi kısa mesafe koşucularından biri sayılmaktadır. Halen 100 metre engellide 12.58 (07 Ağustos 2012 gecesi olimpiyat 5.si olduğu derece) ve 60 metre engellideki 8.00'lik dereceleriyle iki Türkiye rekorunu elinde tutmaktadır. 2007-2008 arasında Vestel adına yarışan Yanıt 2008'den beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. Antrenör Cüneyt Yüksel ile çalışmaktadır.



60 metre engelli ve 100 metre koşularında da başarılı olan Nevin Yanıt'ın asıl başarılı olduğu branş 100 metre engelli yarışlarıdır.2010 Avrupa Takımlar Birinci Lig Atletizm Şampiyonası'ndaki 100 metre engelli koşusunda 12.74 saniyelik derecesiyle kendine ait rekoru kırarak, dünya şampiyonu İrlandalı Derval Orourke'un önünde şampiyon oldu.

Nevin Yanıt, Barcelona'da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli koşusunda yarı final ve finalde kendisine ait Türkiye rekorunu iki kez yenileyerek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.Yanıt, Helsinki'de düzenlenen 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli koşusunda 12.81 saniyelik derecesiyle ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2012 Londra Olimpiyatlarında yarı finalde 12.58 lik derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu kırarak grubunda 2. oldu ve Türk Atletizm Tarihinde kısa mesafede final koşan ilk Türk atleti oldu. Yanıt, 100 metre engelli final koşusunda yine 12.58 saniyelik derecesiyle 5. oldu. Fakat aldığı doping cezası nedeniyle bu dereceleri iptal edildi