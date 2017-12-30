Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yerini alıyor. Her hafta Cumartesi gerçekleştirilen Sayısal Loto 1103.hafta çekilişi yapılacak. Şans oyunu tutkunları merakla 30 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyorlar.

30 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

30 Aralık Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto 1103.hafta çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizde yerini alacaktır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI ÖĞREN

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da bir önceki hafta yapılan çekilişte Kırklareli-Merkez'den bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 04-07-10-17-20 ve 45 olarak belirlendiği Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 milyon 627 bin 438 lira olarak açıklandı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Kupon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Kolon iptal edilmek istendiğinde kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.



Çekiliş için doldurulan her kolon için ücret ödenir. Sayısal Loto çekilişinde katılım sınırı bulunmaz, katılımcılar istenilen sayıda kolon ile çekilişlere katılım sağlayabilir. Çekilişte 6 bilenin çıkmaması halinde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, yırtılmış ya da iptal edilmiş biletler için ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için; barkot, seri numara ve bilet güvenlik numarasının görevliler tarafından açık olarak okunması gerekir. Aksi halde ikramiye ödemesi yapılmaz.