Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca Hasankeyf ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 3 sığınağın ele geçirildiği belirtilerek, “Sığınaklar içerisinde yapılan incelemede, 1 adet RPG 7 roketatar, 5 adet anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı, 5 adet sevk mühimmatı, 1 adet el bombası, 603 adet Kaleşnikof mühimmatı, 322 adet 5,56 milimetre fişek, 350 kilogram amonyum nitrat, 16 adet büyük boy pil, 1 adet orta boy pil, 21 adet küçük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet 10’lu pil bloğu, 1 adet akü, 2 adet termal cihaz kablosu, 1 adet termal dürbün taşıma çantası, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

