Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korsan taksi güvenli mi, ucuz taksi nasıl bulurum, 2018 taksi ücretleri ne kadar, en yakın taksi nerede, taximono nedir, Uber nedir sorularına bu başlıkta cevap vermeye çalıştık. Dünyadaki teknolojik gelişmeler vatandaşlara hızla yeni olanaklar oluştururken hizmet sektörü de bu durumdan nasibini alıyor. Son dönemde Uber, Taximono, BiTaksi, iTaksi, UBER gibi uygulamalar geliştirildi ve devamı da gelecek gibi görünüyor. Peki taksi kayıp eşya için ne yapmalıyım? En hızlı ve uygun fiyatlı ulaşım hangisi? UBER nedir? BiTaksi ne işe yarar? Daha ucuz tarifeli ulaşım için ne yapmalı? İşte haberimiz...

KORSAN TAKSİ GÜVENLİ Mİ?

Öncelikle, vatandaşlar arasında oldukça yaygın olan korsan taksi ile ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Bazı vatandaşlar bunun güvenli olduğunu iddia etse de uzmanlar esnaf odalarına kayıtlı taksilerin kullanılması gerektiğini öneriyor.

2018 TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da takside açılış ücreti geçtiğimiz yıl Eylül ayında 4 liraya yükseltilirken, kısa mesafe ücreti (indi bindi) 10 lira olarak belirlenmişti. Kilometre ücreti ise 2.5 lira olarak uygulanıyordu.

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HAVALİMANLARINDA LÜKS TAKSİ HİZMETİ

Öte yandan Atatürk Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların hizmetine sunulan "Mercedes" marka lüks taksi, Yeşilköy'de bulunan kooperatif binası önünde tanıtıldı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yeni havalimanına araçlarıyla, şoförlerin vizyonu ve eğitimiyle çok iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

Can, lüks taksilerin sayılarını arttıracaklarını dile getirerek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep, istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde." dedi. Havalimanındaki lüks araçların normal taksilere göre iki kat tarifeyle çalıştığını aktaran Can, söz konusu taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Can, lüks taksinin yaklaşık 200 bin liraya mal olduğunu, aracın iç tasarımında gerekli konfor ve donanıma sahip bulunduğu bildirdi.

TELEFONLA ÇAĞIR, KARTLA ÖDE (UCUZ TAKSİLER)

Türkiye gazetesinden Ömer Temür, son dönemdeki taksi hizmet uygulamalarını yazdı. İşte detaylar;

KOMŞUNUZLA UCUZA SEYAHAT EDİN

Geniş ailesiniz ve hafta sonu nereye gidersiniz? İstanbul’da yaşıyorsanız ve hava yağmurlu ise büyük ihtimalle bu bir alışveriş merkezi olur. Eğer 3 çocuklu bir babaysanız sizin de yapabileceğiniz çok fazla alternatif kalmıyor. Biz de öyle yaptık. Çocukların eğlenebileceği bir alışveriş merkezi olarak ilk aklımıza gelen Mall Of İstanbul’a gitmeye karar verdik. Alışveriş merkezi oturduğum Beylikdüzü’ne 25 km mesafede. Bu, akıllı telefonuma indirdiğim Careem’i tecrübe etmek için iyi bir fırsat diye düşündüm.

Uygulama üzerinden “Hemen” çağır seçeneğini tıkladıktan 5 dakika sonra araç kapımızdaydı. Hasan Bey hazır bekliyordu. Careem ilk izlenimde tam not aldı. Sürekli yanımızda gezdirmek zorunda olduğumuz bebek pusetini hiç katlama derdine girmeden geniş aracın bagajına koyabilmek ise ikinci iyi haber oldu bizim için.

Bu arada 1 saat önceden randevu alınması durumunda bebek koltuğu olan bir aracı da çağırabileceğimizi öğrendik. Bebeklerin güvenliği için açıkçası her araçta pek olmayan bu hizmet gerçekten önemli. Yine aynı şekilde önceden bildirdiğimiz takdirde evcil hayvanlarımız için de özel kafes olan bir araç temin etme şansınız var. Özellikle görme engelli bireylerin eğitimli hayvanlarıyla seyahat edebilmeleri için kesinlikle bir ihtiyaç.

Kullandığımız araç hem konforlu, hem de çok temizdi. İstanbul’daki taksiler düşünüldüğünde en temiz ve problemsiz yolculuğu Careem ile yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Yolculuğumuzun sonunda ben Hasan Bey’e 5 yıldız, Hasan Bey de bana bir yolcu olarak ilk 5 yıldızımı verdi.

Peki ne kadar ekonomikti? Evet biraz pahalıydı. Konforu ve maksimum 9 kişiye kadar taşıdığı düşünüldüğünde gözden çıkarılabilecek bir rakam. Eğer kalabalık bir grup olarak yolculuk yapacaksanız yolculuğunuzu ekonomik hale getirebilirsiniz. Yani iki aile birlikte aynı aracı kiralayarak çok daha az ücretle konforlu bir seyahat yapabilirsiniz. Tabii buna İstanbul’daki taksi faktörünü de eklemek gerekiyor.

TRAFİĞE TAKILMADAN SEYAHAT: TAXIMONO

Motosiklet sahipleri ile yolcuları bir araya getiren Taximono, İstanbul’da hizmet vermeye başladı. Taximono uygulamasında diğerlerinden farklı olarak araç yerine motosiklet çağırabiliyorsunuz. Metropolde yaşanan trafik sıkıntısına çözüm getirmek için geliştirilen ve alternatif ulaşım aracı olarak öne çıkan Taximono km başına tahmini bir ücretlendirme yaparak sürpriz faturalara da son veriyor. Ayrıca sürücü ile iletişime geçmek isteyen müşteriler 0850’li hatlar aracılığıyla numaraları görünmeden Taximono pilotlarıyla iletişim kurabiliyor. Tamamı maxi scooter sahibi pilotlarının yüzde 80’ini ise beyaz yakalılardan oluşuyor. Kısa sürede 3 binin üzerinde müşteriye ulaştıklarını belirten Taximono’nun kurucusu Rıdvan Göçemen “Yolcumuz motora binmeden önce sürücü tarafından kask, reflektör, yelek ve dizlik veriyoruz. Hijyeni sağlamak için her müşterilerimize kask takmadan önce bone veriyoruz. Hepsinin bakımı belirli periyodlarla yapılıyor. Taximono’ya ait bir çağrı merkezimiz var. Müşteriler ister mail üzerinden, isterse çağrı merkezi numarasından isterse de uygulamamız içerisindeki yardım bölümünden bize ulaşabilirler. Şikâyet ve değerlendirmeler hızlı bir şekilde o bölümden sorumlu kişilere iletilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor” dedi.

UBER: SARI TAKSİ VE XL SEÇENEĞİ

2014’ten bu yana Türkiye’de bulunan Uber, şu an itibarıyla İstanbul’da, yaz aylarında ise Bodrum ve Çeşme’de iOS, Android ve Windows mobil uygulamaları üzerinden hizmet veriyor. Sarı taksi ve UberXL araç seçenekleri sunan ve ileri tarihli rezervasyon da alan platformda, ödeme, sisteme kaydettiğiniz karttan yolculuk sonunda otomatik çekiliyor. Uber’in İstanbul’da ise 3 binin üzerinde sürücü ortağı bulunuyor.

"BiTaksi" NAKİT ÖDEME KABUL EDİYOR

Türkiye’deki araç çağırma uygulamalarının öncülerinden olan BiTaksi, İstanbul ve Ankara’da hizmet veriyor. iOS ve Android üzerinden taksi çağırma imkânı sunan platformda kullanıcılar nakdin yanı sıra sisteme kaydettikleri banka/kredi kartı veya BKM Express cüzdanı ile ödeme yapabiliyor. Numara gizleme, ücret hesaplama, adres bilgisi girme, rotanızı yakınlarınızla paylaşma BiTaksi’nin öne çıkan bazı özellikleri.

ARAÇTAN ÖNCE MUTLAKA BULUŞMA NOKTASINDA OLUN

Eğer Careem’i tercih edeceksiniz aracı bekletmemenizi tavsiye ederim. Çünkü her geçen dakika sizin hesabınıza ekstra olarak ekleniyor. Yani 10 dakika da 10 lira ekstra bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz. Onun için araç gelmeden önce buluşma noktasında olun. Careem İstanbul trafiğine ise kesinlikle bir çözüm sunmuyor. Yine navigasyon ile en kısa yolu bulmak zorundasınız. Köprü ve tünel ücreti ekstra olarak alınırken, rezervasyon iptali durumunda 13 lira ceza kesiliyor.

SİYAH TAKSİLERDE TARİFE 8 LİRADAN BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil taksi çağırma uygulaması İTaksi, İstanbul’da hizmete girdi. Bugüne kadar 4 bin taksiye tablet ve iki yönlü kamera ve panik butonu montajı yapılırken sistemin toplamda 17 bin taksiye entegre edilmesi planlanıyor. Taksi uygulamasında sarı, turkuaz ve siyah taksi seçenekleri bulunuyor. Açılış tarifesi ise sarı taksilerde 4TL, turkuaz taksilerde 4,60 TL, siyah taksilerde ise 8 TL olarak belirlendi. Ödeme yolu olarak nakdin yanı sıra İstanbulkart ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor. Kullanıcılar, gideceği nokta için kaç TL ödeyeceğini uygulama üzerinden hesaplayabiliyor.