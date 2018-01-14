Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Durasıllı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durasıllı yönünden, Beylikli Mahallesi yönüne gitmekte olan Bekir Gülçetin (61) yönetimindeki 45 YR 280 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da devrilen traktörün altına kalan sürücü Gülçetin olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. Gülçetin’in Beylikli Mahallesi’nde yaşadığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

