Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Twitter'a Neden Girilmiyor, Twitter'a Neden Giriş Yapamıyorum, Twittera giremiyorum son dakika, telefondan Twittera giremiyorum, Twitter'a ne oldu, Twitter giremiyorum ne yapmalıyım, Twitter neden açılmıyor, gibi aradıklarınız burada. Sosyal paylaşım platformu Twitter'a kullanıcıların erişim problemi yaşadığı öğrenildi. Peki Twitter'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

Sosyal medya devi Twitter'da bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar twitter hesaplarına ulaşamıyor. Kullanıcıların 'Twitter çöktü mü' sorularına henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya paylaşım platformu Twitter'a erişim problemleri yaşanıyor. Twitter'da yaşanan sorun yüzünden kullanıcılar yine tepkilerini rakip platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gösteri. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını bildiriyor.

Saat 22.40 sularında başlayan problem sonrası kullanıcılar gönderi paylaşmada, sayfaya girişte, sayfa akışlarını yenilemede ve ödeme kanallarında problemler yaşadı. Instagram ve Facebook için şirketten resmi bir açıklaması gelmesi beklenirken, yaşanan aksaklık sonra otomatik bilgilendirme mesajında; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Instagram'ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformları ile entegre çalışması da yatıyor. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter, foursquare ve Tumblr üzerinden paylaşılabiliyor. Instagram, Nisan 2012′de Facebook tarafından 1 milyar Dolara satın alındı.

Bu uygulamayı ve arkasındaki sosyal ağı bu kadar cazip kılan; kullanıcıların çektikleri fotoğrafları üzerinde çok pratik bir şekilde çeşitli filtrelerler kullanarak, profesyonel görünüme sahip fotoğraflar yaşatabilmeleri yatıyordu.

En basit ve sıradan bir fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efekt ile göz kamaştırıcı olabiliyordu. Bunun yaşattığı tatmin kısa sürede Instagram kullanıcılarının övgülerini aldı. Çekilen fotoğrafların sosyal medyada göre diğer kullanıcıların dikkatini Instagram çekmekte gecikmedi.

SOSYAL PAYLAŞIM DEVİ INSTAGRAM NASIL KULLANILIR?

Instagram şu an sadece iOS (iPhone, iPad) cihazlarda değil, aynı zamanda Androidcihazlarda da kullanılabiliyor.

Instagram kullanıcı adı alabilmek için mutlaka bu iki uygulamadan birini kullanıyor olmanız gerekli. Web üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak Instagram hesabı oluşturamıyorsunuz. Aşağıdaki instagram kullanımı anlatımı iPhone Instagram uygulaması baz alınarak anlatılmaktadır.