Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'in 27. hafta maçında Everton sahasında Crystal Palace'ı 3-1 yenerken milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta süre almadı.

Maçın ardından bu duruma isyan eden taraftarlar teknik direktör Sam Allardyce'a sosyal medyadan tepki göstererek, "Tosun neden yok. Bu adam ne yaptı?", "Defol git sam! Cenk Tosun için adalet istiyoruz.", 'Everton tarihinin en pahalı transferlerinden birini yap ama kulübede beklet. Sam Allardyce istifa! şeklinde eleştirilerde bulundu.

"CENK TOSUN İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sam Allardyce'a, “Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır” dedi.

SAM'İN YERİNE FONSECA

Premier Lig'de yaptığı flaş transferlere rağmen beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Everton'da menajer değişikliği gündeme geldi.

Daily Mail'in haberine göre; Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da menajer Sam Allardyce ile yollar sezon sonunda ayrılacak ve yerine Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca getirilecek.