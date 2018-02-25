Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak, oyuncuları kim sorularına bu haberimizde cevap vermeye çalıştık. Geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtım videosu ile büyük beğeni toplayan Kanal D'nin iddialı yapımı Mehmed Bir Cihan Fatihi için geri sayım başladı. Dizinin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun ve Büşra Develi gibi önemli isimler bulunuyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi ile ilgili değerlendirmede bulunan ünlü tarihçi İlber Ortaylı ise Kenan İmirzalıoğlu'nun performansından övgüyle söz ederken, bir de uyarıda bulundu.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ YENİ FRAGMAN

Şimdiden büyük yankı uyandıran Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yeni fragmanı yayınlandı. Bizans İmparatorluğu'nun kalbi Konstantiniyye'nin İslam toprağı için paslı bir çivi ve o şehrin fethinin en büyük müjde olduğunu söyleyen Sultan Mehmed Han ile bu hayalin boş olduğunu savunan Çandarlı Halil Paşa'nın karşı karşıya geldiği sahne heyecan yaşattı. Savaş meydanındaki Sultan Mehmed Han'ın görüntüleri ile birlikte zırhını giydiği sahnedeki sözleri de herkesi derinden etkiledi: "O şehri alamaz dediler... Ben bu saatten sonra ya hakkımı alırım ya başımı veririm. Beni seven arkamdan gelsin!"

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Fragmanları büyük ilgi gören dizinin yayın tarihi belli oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin salı akşamları ekrana geleceği konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetleri dizileri ve Survivor gibi güçlü yapımlarla mücadele edecek olan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk bölümünün ise 13 mart salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olması bekleniyor.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI KİM?

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan projede Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun ve Büşra Develi başrolü paylaşacak. Dizide Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed Han'ı canlandırırken, Çetin Tekindor da Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin önemli isimlerinden Çandarlı Halil Paşa'yı canlandıracak. Usta oyuncu yılın merakla beklenen projesinde vezir-i azam olarak izleyici karşısına çıkacak.

İLBER ORTAYLI: KENAN İYİ AMA...

Öte yandan CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince; "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırmasıyla ile ilgili "Kenan iyi oynar. Oyun çok mühimdir. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.