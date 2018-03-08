Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik dünyasının ünlü ismi dün sabah çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Gaga, yaklaşık 1 aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Yaşar Gaga, bugün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından; Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yaşar Gaga'nın ölüm haberi sanat dünyasını üzüntüyer boğdu. Ajda Pekkan'dan Tarkan'a, Ebru Gündeş'ten Demet Akalın'a kadar bir çok ünlü isim Yaşar Gaga'nın ardından veda mesajları yayınladılar.





ANNESİNİN GÖZYAŞLARI

Dün hayatını kaybeden Yaşar Gaga'nın ailesi cenaze törenin yapılacağı Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'ne geldi. Acılı aile çevredekilerin yardımıyla ayakta durdu.





YAŞAR GAGA KİMDİR?

44 yaşındaki Yaşar Gaga, uzun bir dönem Sezen Aksu’nun menajerliğini yaptı. Bir ara 'Şarkı Söylemek Lazım' isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği 'Bile Bile' isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında 'Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar' isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.





