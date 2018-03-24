Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘’Kars Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, Kars Doğu Ekspresi bilet alma’’ sorularını soranlar haberimize bakabilir. Türkiye’nin en uzak ili, Doğu’nun ‘’Serhat Şehri’’ Kars, Doğu Ekspresi ile yeniden yoğun talep görmeye devam ediyor. Aldığı yoğun kar yağışıyla, tarihi dokularıyla ve eşsiz güzellikleriyle birçok insanın görmek isteyebileceği bir yer hâline gelen Kars’a Doğu Ekspresi sayesinde hem keyifli hem de ucuz seyahat yapmak mümkün. Aylardır yoğun bir şekilde seferlerine devam eden Kars Doğu Ekspresi, özellikle üniversite öğrencileri tarafından ziyaret ediliyor. Kars’a gidenler fotoğraf çekip, alışveriş yapıp, Kars’ı gezdikten sonra yeniden karların arasında eşsiz manzaraları görerek trenle evlerine geri dönüyor. Tur firmalarının biletlerin tamamını aylar öncesinden kapattığı ve bundan dolayı da Kars Doğu Ekspresi’ne bilet bulmanın zor olduğu söylentisi de sosyal medyada dolaşırken; Kars’a turistik gezi yapmak isteyenler, Kars Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, Kars Doğu Ekspresi bilet alma yöntemlerini araştırıyor. İşte Kars Doğu Ekspresi ile ilgili aradıklarınız.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferi, şiirlere de konu oluyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son aylarda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerine devam ediyor.

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı olan Kars'a yolcularını ulaştırıyor.

Yolculuk esnasından birbirinden güzel manzarayı izleyen yolcular, keyifli anlar yaşıyor. Doğu Ekspresi ile seyahat eden bazı vatandaşlar gece ve gündüz manzaralarını görebilmek için hiç uyumadan yolculuk yapıyor.

Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan, Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'yle gerçekleştirilen 25 saatlik yolculuğa katılan yerli, yabancı yazar, şair ve vatandaşlar da yolculuklarını kaleme alıp, şiirler, anılar yazıyor.

Başkentten Kars'a gelen Iraklı edebiyat öğretmeni Anas Elcerah da keyifli bir yolculuk yaptığını belirterek, Türkiye'yi çok sevdiğini ve böyle bir yolculuğa çıktığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Türkiye cennet gibi"

Dünyada birçok ülkeyi gezdiğini ancak Türkiye'nin en güzeli olduğunu vurgulayan Elcerah, "Türkiyeyi çok seviyorum, şu ana kadar birçok yer gördüm, Lübnan, Arabistan, Suriye, Ürdün, Irak ama en güzel yer Türkiye." dedi.

Anas Elcerah, Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Türkiye cennet gibi, halkı çok iyi, çok ahlaklı, çok yardımsever, özellikle yabancılara çok yardımcı oluyorlar. Türkiye'deki komşularımız ailem, kardeşlerim gibi. Türkiye en çok sevdiğim ülkedir." diye konuştu.

Komşularıyla trende seyahat ettiklerini anlatan Elcerah, "Allah Türkiye'yi korusun, zorluk göstermesin. Tren yolculuğu çok güzel, çok rahat, servis çok güzel, çok sıcak bir ortam var. Gece rahat, sabah arkadaşlarla yaptığımız kahvaltı çok güzeldi, trende ne ararsanız var. Trende sohbet edebiliyoruz, Allah Türk milletinden razı olsun."

"Yaşadıklarımı şiirleştireceğim"

Anas Elcerah, komşusunun önerisiyle ilk defa trene bindiğini dile getirerek, "Gece yolculuk boyunca hiç uyumayıp etrafı izledim, her şey çok güzel. Yolculukta gördüklerimi, yaşadıklarımı şiirleştireceğim." ifadesini kullandı.

Elcerah'ın komşusu Uğur Yalvaç ise 6 kişiyle yola çıktıklarını ifade ederek, "İlk defa uzun bir tren yolculuğuna çıktım, adeta geçmişe yolculuk yapıyoruz. Yolculuk güzel geçiyor, çok memnunuz, ortam güzel. Trendeki görevliler çok ilgililer, işlerini severek yapıyorlar. Tren yolculuğu hiç yormuyor, çok güzel, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.