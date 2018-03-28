Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını iddia etti. Reuters'a açıklama yapan bir Rus vekil ise Rusya'nın Batı ülkelerinin kovduğu diplomat sayısınca karşılık vereceğini söyledi.
Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
28.03.2018 - 13:50 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın ölümü konusunda kanıtları sunmadığı sürece, Rusya'nın bu durumu siyasi provakasyonun bir parçası olarak 'Rusya vatandaşlarına cinayet girişimi' olarak kabul edeceğini açıkladı.
Etiketler : rusya,casus krizi,
552977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/552977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER