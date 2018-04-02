Güney Amerika ülkesi Bolivya, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünü Paraguay sınırına yakın konumdaki Tarija olarak veriyor. Yerin 557 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Arjantin, Paraguay ve Şili'de de hissedildi.
Bolivya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
02.04.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesinin Paraguay sınırına yakın noktasını sarsan deprem, yerin 557 kilometre altında gerçekleşti. USGS verilerine göre, sarsıntı dört ülkede birden hissedildi.
Etiketler : bolivya,deprem,
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