Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Bolivya, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünü Paraguay sınırına yakın konumdaki Tarija olarak veriyor. Yerin 557 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Arjantin, Paraguay ve Şili'de de hissedildi.