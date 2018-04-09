Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster yayınlandığı her gün ekranlarda büyük yankı getiriyor. Milyonluk soruya çok az kaldı. 125 binlik sorunun cevabı büyük bir merak konusu oldu. 125 binlik sorunun cevabı haberimizde. Napolyon sorusuna dair tüm detaylar burada.Yarışmacı çekilerek 60 bin lira aldı.

Napolyon'un avlanmak için toplattığı ve kafesleri açılınca kendisine doğru koşarak onu kaçmak zorunda bırakan hayvanlar hangisidir?

A- Domuz

B- Tavşan

C- Tilki

D- Kaz

Cevap: B

Napoleon Çiftliği nedir?

Napoleon Çiftliğin büyük lideri ve hayvanlar içinde en kudretlisi. Muhteşem bir domuzdur ve çiftlikteki tüm hayvanlar ona kulak verir. Denetime son derece düşkün bir domuzdur. Kendisine sigara ve içki tüketimi izni verip, yatakta uyuması ve insan giysileri giyebilme ayrıcalığı sağlar; böylece diğer hayvanlara eşitsiz muamele de yapmış olur. Diğer hayvanlar genellikle onun suçlu olurlar. Napoelon, Hayvan Çiftliği’nin sembolizmi içerisinde 'Yoldaş Stalin'i temsil eder.