Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye davet etti.

LAVROV: KSYÖ UZMANLARINA GÜVENLİK GARANTİSİ SUNMAYA HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırının soruşturulması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) uzmanlarına güvenlik garantisi sunmaya hazır olduklarını söyledi.

DUMA'DA KİMYASAL SALDIRI

Suriye ordusunun kuşatma altında tuttuğu Duma'ya kimyasal silahlarla saldırdığı iddia edildi. Beyaz Baretliler isimli sivil savunma örgütünün paylaştığı bilgilere göre saldırının faili Şam yönetimi. Suriye ise kimyasal saldırı iddiaları kesin bir dille reddetti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

DUMA'YA HEYET GÖNDERİLİYOR

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Duma'ya inceleme için heyet gönderecek.