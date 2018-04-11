Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Meydanı AKM önünde bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucu kullanan üç kişiden biri yüzüstü yerde yatarken diğeri de oturduğu yerde hareketsiz görüldü.Bu kişileri meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişi "Herkes size bakıyor" diyerek uzaklaştırdı. Meydanın dolmuş durakları tarafında da yine bir bonzai kullanıcısının olduğu yerde hareketsiz kaldığı görüldü.