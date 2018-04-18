Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Suavi hakkında karar çıktı. Müzisyenin avukatları, davada müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini talep ettiler. Mahkeme, müzisyen Suavi'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, müzisyenin "hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak" verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Mahkeme heyeti verilen cezanın 14 bin lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.