Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Abdullah gül aday mı? Abdullah Gül aday oldu mu? Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül hangi partiden aday? soruları son buldu. Abdullah Gül son dakika adaylık açıklaması yaptı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı tartışılırken son dakika bir açıklama geldi. Abdullah Gül aday olmayacağını açıkladı. İşte Abdullah Gül'den son dakika adaylık açıklaması

ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK MI?

Abdullah Gül'den son dakika adaylık açıklaması. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu. Abdullah Gül aday olacak mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adaylıkla ilgili tartışmalara basın açıklamasıyla yanıt verdi. Gül, geniş mutabakat sağlanmadığını belirterek, adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beka sorunlarıyla karşı karşıyayız, hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını görüyoruz. Siyasi manevraları, birçok yorumlarla meşguluz. Böyle bir ortam içinde Türkiye seçimlere gidiyor. Benim ismim de yoğun bir şekilde gündemde. Bir fainin ulaşabileceği bütün makamlara ulaştım. Bu yolların hepsini yürüdüm. Ne ben ne ailem herhangi bir arzu içinde değiliz. Bütün beklentimiz memleketin huzurlu, istikrarlı geleceğin güçlü olması. Hiçbir arzum, beklentim olamaz. Aktif günlük siyaset içinde olmadım.

"GENİŞ MUTABAKAT OLURSA ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ DEMİŞTİM"

Günü geldi hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstümü düşenleri yaptım. Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gerçekleşmiştir. Benim bilgi ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Ben de çok geniş mutabakat söz konusu olursa üstümüze düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söyledim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Geniş mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değil.

"KİMSEYLE ŞAHSİ MESELEM YOK"

Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonuyla ilgileniyorum. Bütün arzum Türkiye'nin geleceğinin parlak olması, enerjimizi negatif meselelerle değil pozitif gündemlerle doldurmak olmalıdır.