Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İftar için kolay yemek tarifleri, Farklı yemek tarifleri, kolay yemek tarifleri aramaları yapılmaya başlandı. Ramazan ayının ikinci gününde ev hanımları farklı yemek tarifleri aratırken çalışan bayanlar da iftar için kolay yemek tarifleri araması yapıyor. Yalnız yaşayanlar ise akşama ne yapsam diye sorguluyor. Biz de her kişiye uygun 30 günlük iftar menüsü hazırladık. İftar yemekleri için '30 günlük iftar menüsü' linkine tıklayabilirsiniz.

Bugün Ne Pişirsem, Akşama Ne Yemek Yapsam?

11 ayın Sultanı Ramazan ayı geldi. İlk gününü kalabalık sofralarla geçiren kişiler şimdi de 'Bugün ne pişirsemi akşama ne yapsam' diye aramalar yapıyor. İftar menüsüne henüz karar vermemiş olanlar için örnek iftar menülerini ve 30 günlük iftar menüsünü derledik. İşte çorba, salata, ana yemek, tatlı menüleri...

30 GÜNLÜK İFTAR MENÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazanın ikinci günü için örnek iftar menüsü

Lebeniye çorbası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı kırık pirinç

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

1/2 adet limonun suyu

6 su bardağı su

Köftesi için:

200 gram köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Köfteleri kızartmak için:

2,5 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

2 tatlı kaşığı kuru nane

Yayla çorbası seven herkesin bayılacağı lebeniye çorbası Lübnan mutfağının en sevilen ve ülkemizde de sıkça tüketilen lezzetlerden biri. İçindeki köftelerle üstelik çok da doyurucu.



Nasıl Yapılır?

Pirinci yumuşayana kadar haşlayın. Kıymayı soğan, tuz, karabiber ekleyerek yoğurup köfte kıvamına getirin. Pişen pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı daha su ekleyip nohutları da üzerine ilave edin. Yoğurdu, unu, limon suyunu ve yaklaşık yarım su bardağını çırpıp tencerede kaynayan pilav suyundan 1 bardağı içine ekleyin. Yoğurtlu karışım ılındıktan sonra nohut-pirinç karışımına yavaş yavaş ekleyip kaynamaya bırakın. Diğer yandan köfteleri kızartıp 2 tatlı kaşığı naneyi ekleyerek kızdırın. Çorbayı kaselere servis ettikten sonra üstlerinde naneli, köfteli yağı gezdirin.

Pırasalı köfte tarifi

Malzemeler:

300 gram kıyma (tercihen yağlı)

1 adet pırasa

2 dilim bayat ekmek

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



Köfteyi kim sevmez? İftar sofralarına şipşak yetişen köfteyi bu sefer farklı bir lezzete bürüyor ve onu pırasayla buluşturuyoruz. Sonuç tadından yenmiyor.



Nasıl Yapılır?

Kıydığınız pırasaları, blenderdan geçirdiğiniz ekmekleri, kıymayı ve baharatları bir araya getirerek iyice yoğurun. Sıvı yağ döktüğünüz tavada köfteleri orta ateşte 5-10 dakika kızartın ve sıcak sıcak servis edin.

Samsa tatlısı tarifi

Malzemeler:

8 yaprak milföy hamuru

1 su bardağı toz badem

4 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı un

Şerbeti için:

6 kahve fincanı toz şeker

4 çay bardağı su

3-4 damla limon suyu



Süslemek için:

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Baklavaya rakip olacak ama onun kadar uğraştırmayacak bir tarif samsa tatlısı. Şerbetli tatlıları ramazana yakıştıran herkesin misafirlerine göğsünü gere gere sunacağından şüphemiz yok.



Nasıl Yapılır?

Su ve şekeri kaynatıp limon suyunu ekleyerek kaynatmaya devam edin. Şerbet soğurken milföy hamurlarını merdaneyle inceltin. İçi için bademi, toz şekeri ve yumurta beyazlarını karıştırın. Bu karışımı hamurların kenarına yayın ve rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine dizin ve dinlenmeye bırakın. 30 dakika sonra dinlenen hamurları dilimleyin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerinde soğutulmuş şerbeti gezdirin. Süsleyerek servis edin.