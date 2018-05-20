Ortadoğu tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Bernard Lewis, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Lewis’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İslam tarihi, Orta-doğu ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzman olan Lewis, Neo-conların da fikir babalarından biriydi.
Bernard Lewis, 1998 yılında “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.
30’dan fazla kitap, yüzlerce makale kaleme alan Lewis’in Türkçe yayımlanmış başlıca eserleri şöyle:
Modern Türkiye’nin Doğuşu
Demokrasinin Türkiye Serüveni
İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti
İslam’ın Siyasal Söylemi
Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Tarihi
İslam Dünyasında Yahudiler
Babil’den Dragomanlara
Müslümanların Avrupa’yı Keşfi
Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği
Tarihte Araplar
Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah
Tarih Notları
İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset
İslam ve Batı
Semitizm ve Anti-Semitizm