Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortadoğu tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Bernard Lewis, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Lewis’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



İslam tarihi, Orta-doğu ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzman olan Lewis, Neo-conların da fikir babalarından biriydi.

Bernard Lewis, 1998 yılında “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.



30’dan fazla kitap, yüzlerce makale kaleme alan Lewis’in Türkçe yayımlanmış başlıca eserleri şöyle:



Modern Türkiye’nin Doğuşu

Demokrasinin Türkiye Serüveni

İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti

İslam’ın Siyasal Söylemi

Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Tarihi

İslam Dünyasında Yahudiler

Babil’den Dragomanlara

Müslümanların Avrupa’yı Keşfi

Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler

Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği

Tarihte Araplar

Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah

Tarih Notları

İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset

İslam ve Batı

Semitizm ve Anti-Semitizm