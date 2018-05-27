Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig biter bitmez Dorukhan Toköz'ü transfer etti. Siyah beyazlı taraftarlar ise Dorukhan Toköz kimdir, Dorukhan Toköz kaç paraya transfer edildi, Dorukhan Toköz nerelidir, Dorukhan Toköz kaç yaşındadır, Dorukhan Toköz hangi mevkide oynar ve Dorukhan Toköz hangi takımdan geldi? gibi sorulara cevap arıyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Dorukhan Toköz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar?

21 Mayıs 1996 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Dorukhan Toköz, Eskişehirspor’un altyapısında yetişmiş bir futbolcudur. NTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Eskişehirsporlu Dorukhan Tokgöz'ü 3 yıllığına kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların Dorukhan Toköz için için Eskişehirspor'a bonservis bedeli de ödemeyeceği ileri sürüldü.



21 Mayıs 1996'da Eskişehir’de doğan Dorukhan Toköz, 1,80 boyunda ve 73 kilogram ağırlığındadır. Eskişehirspor’da 14 numaralı formayı terleten Dorukhan, orta saha mevkisinde top koşturuyor.

Eskişehirspor'un altyapısında yetişen yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi...