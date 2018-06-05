Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili açıklamayı Twitter  hesabından yaptı.Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump ile lider Kim Jong-un arasındaki  zirvenin mekanı, Sentosa Adası'ndaki Capella Oteli olacak. Değerli  Singapurluların konukseverliğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Sözcü Sanders, dün Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump  ile Kim arasında Singapur'da 12 Haziran'da yapılacak zirvenin yerel saatle sabah  09.00'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim  Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı  açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da  Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman  iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir  görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

 