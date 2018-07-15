Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM aktüel 20-27 Temmuz indirimli ürünler listesi ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde. Her hafta farklı indirimlerle birçok insana hitap eden BİM'in 20-27 Temmuz arasında uygulayacağı indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise 599 TL fiyatlı dizüstü bilgisayar. Pek çok insanı bilgisayar sahibi yapacak kampanya, 20-27 Temmuz arasında BİM'de devam edecek. Peki vatandaşların merakla beklediği 20-27 Temmuz indirimli kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

BİM AKTÜEL 20-27 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER, İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

BİM AKTÜEL BÜYÜK İNDİRİM: ALFA 110A WİNDOWS DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

BİM bu haftanın indirimli ürünler listesinin en başında 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunacağı ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar olsa da diğer ürünler de oldukça dikkat çekiyor. 27 Temmuz'da satışa sunulacak ve 2 yıl garantisi olan ürünün özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

• İntel Atom İşlemci

• 32GB dahili hafıza

• 2GB DDR3L RAM

• 7000 mAh batarya

• 11,6 Full HD IPS ekran (1920x1080px)

BİM 20-17 TEMMUZ AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 20-27 Temmuz aktüel ürünler listesinin diğer ürünlerine baktığımızda ise teknoloji ürünlerine ağırlık verildiğini görüyoruz. Hem ekonomik hem kalitesiyle bu haftanın BİM aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler fiyatları ile de oldukça ilgi göreceğe benziyor. 599 TL’lik fiyat etiketi ile ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayarın yanı sıra piyasa da 149 TL civarında satışta olan ve iOS ve Anroid cihazlarla uyumlu Xiaomi Mi Band 2 akıllı bilekliğin diğer özellikleri ise;

• Adım sayar

• Nabız ölçer

• Hız ölçer

• 70 mAh batarya

• Bluetooth 4.0 bağlantı desteği

• Uyku düzeni takip

• Alarm

• Saat ve aktivite uyarı olartak sıralanıyor.

BİM 20-27 Temmuz aktüel ürünler listesinde piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa sunacağı diğer ürünler ise şu şekilde yer alıyor. Trust 12.500 mAh taşınabilir power bank, Mikodo radyolu müzik kutusu, Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, Trust klavye, fare ve YouTube tripodlu mikrofon.

Akıllı telefon, tablet, PC ile uyumlu, Bluetooth bağlantı desteği, 5 Watt çkış desteği, FM radyo, 1.600 mAh batarya, USB desteği, Micro SD kart desteği ile piyasa fiyatının çok altında satışa sunulan Mikodo radyolu müzik kutusu, BİM aktüel ürünler listesinde 59,90 TL fiyat etiketi ile satışta olacak.

Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığın özellikleri; ayarlanabilir kafa bandı, yumuşak kulaklık pedleri, kulaklı üzeri ses düzeyi kontrol, 1.8 metre kulaklık kablosu ve hassas katlanabilir mikrofon ike fiyatı da yine 60 tl civarı olan piyasa fiyatının çok altında 27,50 TL fiyat etiketi ile BİM aktüel 20-27 Temmuz indirimli ürünler listesinde satışa girecek.

BİM AKTÜEL 20-27 TEMMUZ İNDİRİMLİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ

Eller serbest sohbet, oyun, şarkı söyleme ve vlog çekimi, ayarlanabilir açıya sahip stand, 3.5 mm giriş, 1,3 metre kulaklık kablosu özellikleri ile YouTube tripodlu mikrofonun ise bu haftanın ilgi çekeceğe benzeyen bir diğer ürünü ve 17,50 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

BİM bu haftanın indirimli ürünler listesinin en başında 500 TL fiyat etiketi ile satışa sunacağı Vestel Venüs 5000 cep telefonu olsa da diğer ürünler de oldukça dikkat çekiyor.

Ancak Vestel Venüs ile ilgili şu detayları da vermek gerekir ki; piyasa 699 TL ile 799 TL arasında fiyat etiketi ile satışa sunulan Vestel Venüs 5000 BİM marktte 499 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. BİM market aktüel 17 Temmuz indirimli ürünler listesinde yine mutfak grubunda 2 ürün göze çarpıyor. Çelik Mini Tencere Seti ve Güral Porselen'e ait zarif görüntüsüyle dikkat çeken kase takımı... Küçük tencere takımındaki her bir ürün16.90 tl ve kase takımında ürünler ise 3.90 tl ve 8.50 tl arasında değişen uygun fiyatlarla alınabilir.

Dolayısıyla hem uygun fiyatlı hem kaliteli bir akıllı telefon arayanlar için oldukça cazip bir seçenek olarak görünüyor. Kullanıcılarının günlük işlemlerini kolaylıkla karşılayabilecek, internette sörf, sosyal medya, mesajlaşma platformlarının kullanımı ve birçok oyun için olanak sağlayacak akıllı telefon herkesin ulaşabileceği bir fiyat ile satışa sunulacak. İşte Vestel Venüs 5000 cep telefonunun diğer özellikleri:

- Android 6,0,1 Marshmallow işletim sistemi

- 5,0 inç HD ekran

- 8MP ana kamera

- 5MP ön kamera

- 2230 mAh batarya

17 Temmuz BİM aktüel indirimleri hem kaliteli hem ucuz ürünleriyle hız kesmeden devam ediyor. 500 TL'nin altında fiyat etiketi ile 13 Temmuz'da Vestel Venüs 5000 cep telefonunu satışa sunacak olan BİM, herkesi telefon sahibi yapmayı hedefliyor.

BİM 13 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler 17 Temmuz listesinde yer alan diğer ürünlerle de müşterilerinin ihtiyacını gözeterek büyük indirim fırsatları sunuyor. İşte BİM 13 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünleri…

Her tüketiciye uygun geniş bir ürün yelpazesi olan BİM marketleri 1995 yılında 21 mağaza ile açılmıştır. Temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması ana hedefi olmuştur.

BİM bu hafta 500 TL’nin altında olan fiyatıyla ve kalitesiyle cazip bir seçenek olarak sunduğu Vestel Venüs 5000 cep telefonu haricinde yer alan diğer cazip indirimli ürünler listesi haberimizin devamında yer alıyor.

BİM market aktüel bu haftanın dikkat çekemn diğer ürünü çocuklar için... Lisanslı paten; ayarlanabilir boyutu, çift güvenlik kilidi ve 75 TL lik uygun fiyatı ile çocuklarınızın sevebileceği uygun bir seçenek olarak görünüyor.

BİM aktüelin bu hafta dikkat çeken bir ürünü de mutfak grubunda... Trex Dual Çift Bıçaklı Doğrayıcı 500 watt gücü, 2 farklı hız ayarı 500 ml'lik kapasitesi ile mutfakta pratiklik sağlayan yardımcınız olabilir.

40 L kapasitesi ve 6 fonksiyonu ile Simfer 40 L Turbo Fırın da bu haftanın flaş BİM aktüel indirim listesinde yer alan ürünlerinden...